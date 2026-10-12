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Пронедра

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Нефть дешевеет после объявления энергетического перемирия

Нефть дешевеет после объявления энергетического перемирия Цены на нефть в понедельник снизились после объявления Дональдом Трампом "энергетического перемирия" между Россией и Украиной.

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