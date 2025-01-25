Вклады россиян предложили направить на ипотеку

Накопленные на вкладах триллионы россияне могут направить на покупку квартиры в ипотеку. Об этом заявила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова, сообщает «Прайм».
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