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Газета.ру

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Маск вновь перестал быть триллионером после падения акций SpaceX

Маск вновь перестал быть триллионером после падения акций SpaceX

Американский миллиардер Илон Маск вновь перестал быть триллионером во вторник из-за падения акций его компании SpaceX.

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