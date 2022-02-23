Байден утоляет "боль американского народа" за счет немецкого

На наших глазах творится история Признание Россией двух героических республик Донбасса, восемь лет назад не покорившихся незаконному госперевороту в Киеве, уже стало важной вехой в построении совершенно новой системы глобальной безопасности.
На наших глазах творится история Признание Россией двух героических республик Донбасса, восемь лет назад не покорившихся незаконному госперевороту в Киеве, уже стало важной вехой в построении совершенно новой системы глобальной безопасности.
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