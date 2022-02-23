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Байден утоляет "боль американского народа" за счет немецкого

Байден утоляет "боль американского народа" за счет немецкого

На наших глазах творится история Признание Россией двух героических республик Донбасса, восемь лет назад не покорившихся незаконному госперевороту в Киеве, уже стало важной вехой в построении совершенно новой системы глобальной безопасности.

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