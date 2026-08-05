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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-арбитр Николаев о падении Угальде в штрафной «Оренбурга»: «Можно было бы пригласить судью к монитору. Защитник очень рискует, прихватывая за футболку»

Экс-судья Алексей Николаев прокомментировал падение Манфреда Угальде в штрафной « Оренбурга » после того, как полузащитник  Егор Назаренко придержал форварда « Спартака » за футболку.

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