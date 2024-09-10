Автоэксперты высказались по поводу размещения на дорогах музыкальной разметки

Опрошенные RT автоэксперты прокомментировали информацию о том, что госкомпания «Автодор» разрабатывает музыкальную разметку на дорогах, которая будет уведомлять водителей мелодией о смещении автотранспорта к обочине.
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