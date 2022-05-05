Киевские власти сетуют на то что ВСУ сами не могут вторгнуться в Приднестровье

Идея захвата непризнанной Приднестровской Молдавской республики не дает покою киевским властям. При этом атаку на ПМР, где находятся российские миротворцы, на Украине не стесняются обсуждать на официальном уровне.
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