Байден пообещал противостоять Путину

ВАШИНГТОН, 28 июня, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что, в отличие от своего соперника на предстоящих выборах главы государства Дональда Трампа, будет «противостоять диктатору» президенту России Владимиру Путину.
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