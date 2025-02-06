Галимов подарил джерси юному фанату «Ак Барса», которого задержали на «СКА Арене»

Инцидент произошел из-за брошенной на лед кепки Форвард казанского «Ак Барса» Артем Галимов поддержал 10-летнего фаната, задержанного из-за брошенной на лед кепки во время матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
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