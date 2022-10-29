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Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: мощного подъема заболеваемости COVID-19 не ожидается

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: мощного подъема заболеваемости COVID-19 не ожидается

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила в разговоре с РИА Новости, что не стоит ждать резкого подъема заболеваемости COVID-19 на фоне появления новых вариантов коронавируса.

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