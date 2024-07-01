В Бурятии крайне не рекомендуется купаться в реках в сильную жару

В связи с сильной жарой в Республике Бурятия (35-40 градусов) с 1 по 4 июля Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает жителям о необходимости соблюдения мер безопасности при отдыхе вблизи водоемов.
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