В сирийской провинции Алеппо «заработал военторг»: в руки протурецких боевиков попали ЗРПК «Панцирь» и РСЗО «Ураган»

Наступление боевиков террористических организаций и протурецких вооруженных формирований в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб сопровождается не только массовым уничтожением пленных бойцов армии САР, но и захватом различных образцов вооружений.
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