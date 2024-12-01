В сирийской провинции Алеппо «заработал военторг»: в руки протурецких боевиков попали ЗРПК «Панцирь» и РСЗО «Ураган»

Будни мужчин. Все что нам интересно

Наступление боевиков террористических организаций и протурецких вооруженных формирований в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб сопровождается не только массовым уничтожением пленных бойцов армии САР, но и захватом различных образцов вооружений.