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В Петербурге нашли пропавшую пять дней назад 13-летнюю девочку

В Петербурге нашли пропавшую пять дней назад 13-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге нашли 13-летнюю девочку, которая пропала 9 марта. Об этом сообщается на странице спасательного отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

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