ВЭФ 2019 vs 2021: как изменились цифровые привычки гостей и участников форума

Сервис "Билайн.Аналитика" посмотрел, как изменилось потребление мобильного интернета во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) (6+) в 2019 году и в 2021 во Владивостоке, а также проанализировал, кто больше говорил по телефону во время форума — мужчины или женщины, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ПАО "ВымпелКом".
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