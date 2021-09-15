ВЭФ 2019 vs 2021: как изменились цифровые привычки гостей и участников форума

Сервис "Билайн.Аналитика" посмотрел, как изменилось потребление мобильного интернета во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) (6+) в 2019 году и в 2021 во Владивостоке, а также проанализировал, кто больше говорил по телефону во время форума — мужчины или женщины, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ПАО "ВымпелКом".