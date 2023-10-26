Мониторинг территории начнётся в проезде Нансена

В районе Свиблово сегодня, 26 октября, в 18:00 исполняющий обязанности главы управы района Свиблово Ринат Шарафетдинов, управляющие компании ООО «УК «Свиблов Град», ГБУ «Жилищник района Свиблово» проведут обход территории.
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