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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

S.W.A.T. Ups Anna Enger Ritch to Series Regular for Final Season (Exclusive)

S.W.A.T. Ups Anna Enger Ritch to Series Regular for Final Season (Exclusive)

Anna Enger Ritch, who made her S.W.A.T. debut as Officer Zoe Powell late in Season 5, has been promoted to series regular for the CBS crime drama’s seventh and final season, TVLine has learned exclusively.

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