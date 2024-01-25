S.W.A.T. Ups Anna Enger Ritch to Series Regular for Final Season (Exclusive)

Anna Enger Ritch, who made her S.W.A.T. debut as Officer Zoe Powell late in Season 5, has been promoted to series regular for the CBS crime drama’s seventh and final season, TVLine has learned exclusively.
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