"Схема хохла" как обойти Шереметьево или... Юрко предлагает очень хитрый план...

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Хохол и сотник майдана Юрий Подоляка не оставляет попыток пролоббировать завоз своих соплеменников-террористов на территорию России.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Я увидел шовинизм в тоне статьи и в применяемой лексике. Я не считаю допустимым в речи цивилизованного человека словечки типа &quot;каклы&quot;, &quot;хохлы&quot; и прочее. Пусть автор и ненавидит Подоляку. Пусть он опускается до ёрничанья и искажения фамилии, это его личное дело. Притянутые за уши выводы - тоже. Даже сомнительные с точки зрения правдивости обвинения опущу - быть может, автор просто невоспитан или не вполне адекватен, утверждать не стану. А вот оскорбления по национальному признаку - это не хорошо. &quot;Хохол и сотник майдана Юрий Подоляка...&quot; Лично для меня применение таких терминов, как &quot;хахлы&quot;, &quot;жыды&quot;, &quot;русня&quot; etc - это подпись определенной категории людей. Крайне не уважаемых мной.
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5 час.
Ч
Чак
Всех хитрожопых запрет на 50 лет въезда в Россию.
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4 час.
Александр Симаков
Для Вас &quot;шовинизм&quot; и &quot;невоспитанность и неадекватность&quot; - это одно и то же? Однако!  Если Вы не в курсе, Вадим, шовинизм - это идеология.  То, что Вам не нравится в людях - невежество.  А то, чем Вы занимаетесь,  обвиняя автора в шовинизме - стигмация.
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4 час.

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