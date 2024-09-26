Хохол и сотник майдана Юрий Подоляка не оставляет попыток пролоббировать завоз своих соплеменников-террористов на территорию России.
"Схема хохла" как обойти Шереметьево или... Юрко предлагает очень хитрый план...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
Я увидел шовинизм в тоне статьи и в применяемой лексике. Я не считаю допустимым в речи цивилизованного человека словечки типа "каклы", "хохлы" и прочее. Пусть автор и ненавидит Подоляку. Пусть он опускается до ёрничанья и искажения фамилии, это его личное дело. Притянутые за уши выводы - тоже. Даже сомнительные с точки зрения правдивости обвинения опущу - быть может, автор просто невоспитан или не вполне адекватен, утверждать не стану. А вот оскорбления по национальному признаку - это не хорошо. "Хохол и сотник майдана Юрий Подоляка..." Лично для меня применение таких терминов, как "хахлы", "жыды", "русня" etc - это подпись определенной категории людей. Крайне не уважаемых мной.
Ответить
5 час.
Ч
Чак
Всех хитрожопых запрет на 50 лет въезда в Россию.
Ответить
4 час.
Александр Симаков
Для Вас "шовинизм" и "невоспитанность и неадекватность" - это одно и то же? Однако! Если Вы не в курсе, Вадим, шовинизм - это идеология. То, что Вам не нравится в людях - невежество. А то, чем Вы занимаетесь, обвиняя автора в шовинизме - стигмация.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии