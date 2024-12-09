Трамп: Зеленский думает, что пора заключить перемирие с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский готов к миру с Россией. Об этом заявил в интервью газете New York Post Дональд Трамп после встречи с мировыми лидерами во время поездки в Париж на открытие собора Парижской Богоматери.
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