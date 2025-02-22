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Военное обозрение

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«Мы находимся не в Европейском, а в Соросистском союзе»: кандидат в президенты Румынии пригрозил руководству Молдавии последствиями за вмешательство в выборы

«Мы находимся не в Европейском, а в Соросистском союзе»: кандидат в президенты Румынии пригрозил руководству Молдавии последствиями за вмешательство в выборы

Джеорджеску пообещал запретить в Румынии деятельность структур Сороса в первый же день после своей победы на президентских выборах.

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