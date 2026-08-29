При какой температуре мясо считается готовым? Значения для готовности говядины, свинины и курицы

Цвет мяса и время на сковороде могут обмануть даже опытного кулинара. Гораздо точнее показывает готовность температура внутри куска.
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