Попытаться подоить быков и посмотреть, что из этого получится, предложила репортерам The New York Times и The Washington Post бывший кандидат в губернаторы штата Аризона Кэри Лейк на предвыборной ярмарке в штате Айова, видео опубликовано пользователем Бенни Джонсон 12 августа в Twitter.