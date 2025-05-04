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Есть надежда, что применять ядерное оружие по Украине не потребуется, — Путин

Есть надежда, что применять ядерное оружие по Украине не потребуется, — Путин

России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО, есть надежда, что этого и не потребуется, заявил президент России Владимир Путин.

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