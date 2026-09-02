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Царьград

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Путин объяснил отказ от ударов по руководству Украины для переговоров

Путин объяснил отказ от ударов по руководству Украины для переговоров

Андрей Колесник назвал причины воздержания от применения комплекса «Орешник» на Украине: защита гражданских и высокая стоимость.

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