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МИД Украины потребовал от ФИФА извинений за карту без Крыма

МИД Украины потребовал от ФИФА извинений за карту без Крыма

Спикер МИД Украины Георгий Тихий выступил с заявлением после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) не указала Крым в качестве части Украины в ходе жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

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