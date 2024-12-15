МИД Украины потребовал от ФИФА извинений за карту без Крыма

Спикер МИД Украины Георгий Тихий выступил с заявлением после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) не указала Крым в качестве части Украины в ходе жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
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