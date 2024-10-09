Как советники дают рекомендации премьерам или министрам для принятия решений

Советники премьер-министра или министров выражают им свою точку зрения, исходя из того опыта и знаний, которые у них есть, но окончательное решение принадлежит непосредственно их начальнику, премьер-министру, либо другому руководителю или министру.
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