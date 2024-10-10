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Причины отечности и sos-способы убрать ее за полчаса

Причины отечности и sos-способы убрать ее за полчаса

Припухлости на лице и теле замечает каждая женщина в определенный период жизни. Иногда подобные изменения в организме не беспокоят, но нередко отечность становится постоянным спутником, мешая поддерживать хороший внешний вид.

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