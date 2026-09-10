ChatGPT и Claude доминируют в подписках ИИ-сервисов в августе

В августе 66% оборота цифровых подписок приходятся на ИИ. ChatGPT и Claude лидируют среди сервисов. Более 35% первых покупок по картам "Плати по всему миру" составляют именно эти платформы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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