Бизнесмен Илон Маск обрушился с критикой на предложенный в США налог на миллиардеров

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск, возглавивший на этой неделе рейтинг миллиардеров по версии Forbes, обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров".
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