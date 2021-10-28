Мировое обозрение

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Они платят деньги, и именно поэтому у тебя тепло и светло в квартире. Объяснять подробнее надо?)Украинские компан...
  • Валентина Литвяк
    Нет слов оценить зверство этого "Свободного" мира. А как верили наивные, что только на Западе свобода слова , защита ...Сторонники Ассанж...
  • Владимир Самборский
    Они запретили импорт э\энергии из России. Может и нам пора уже запретить экспорт в Украину? Они бряцают оружием,все в...Украинские компан...

Бизнесмен Илон Маск обрушился с критикой на предложенный в США налог на миллиардеров

Бизнесмен Илон Маск обрушился с критикой на предложенный в США налог на миллиардеров

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск, возглавивший на этой неделе рейтинг миллиардеров по версии Forbes, обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх