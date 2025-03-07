Уничтожать любого, кто создаст угрозу жизни полицейскому: Путин и Трамп дают гарантии силовикам и берут их под защиту!

ИН

Ирина Некрасова

России срочно нужен такой же законопроект! Власти довели до того, что в стране огромный дефицит полицейских, а те, кто остался - азербайджанцы и сразиаты, от которых россиянам справедливости и защиты ждать не приходится. Что тут "прорабатывать"-то?! Всё ясно как божий день, действовать надо было решительно ещё много лет назад! За смерть полицейского только пуля в лоб на месте! То же должны получить все, кто покушается на врача, учителя, старика, ребенка! Самыми беззащитными и бесправными в России давно стали законопослушные и порядочные граждане страны, а гуманность суды проявляют ко всякой преступной мрази. Трамп молодец - сказал и сделал! А у нас будут резину тянуть и обсуждать годами то, что очевидно.