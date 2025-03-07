БлокнотРУ Выступление Президента США Дональда Трампа в Конгрессе, уже не первый день будоражит, без преувеличения, весь мир.
Уничтожать любого, кто создаст угрозу жизни полицейскому: Путин и Трамп дают гарантии силовикам и берут их под защиту!
Комментарии
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Виктор Борисов
Так точно..........это 78 отделение полиции начальник азер и соответственно бОльшая часть сотрудников......и это не исключение во многих городах Росси на Урале они уже составляют до одной трети сотрудников МВД прокуратуру СК и др......вот такова реальность......это бандиты в погонах
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10 час.
ИН
Ирина Некрасова
России срочно нужен такой же законопроект! Власти довели до того, что в стране огромный дефицит полицейских, а те, кто остался - азербайджанцы и сразиаты, от которых россиянам справедливости и защиты ждать не приходится. Что тут "прорабатывать"-то?! Всё ясно как божий день, действовать надо было решительно ещё много лет назад! За смерть полицейского только пуля в лоб на месте! То же должны получить все, кто покушается на врача, учителя, старика, ребенка! Самыми беззащитными и бесправными в России давно стали законопослушные и порядочные граждане страны, а гуманность суды проявляют ко всякой преступной мрази. Трамп молодец - сказал и сделал! А у нас будут резину тянуть и обсуждать годами то, что очевидно.
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8 час.
Betahon
Этот плакат частично отвечает на все вопросы! Популистское переименование милиции должно быть ОТМЕНЕНО! А дальше по пословице:"Закон есть закон!" Законы у нас есть, но они не исполняются или исполняются на свой лад!
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4 час.
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