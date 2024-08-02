США резко сократили поставки газа в Европу

Уговаривая Европу отказаться от российского газа, Белый дом несколько лет назад обещал полностью заменить его американским сжиженным газом, но обещание не выполнилКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.
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