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Задоров толкнул Макдэвида в спину и сбил с ног после завершения 3-го матча серии «Ванкувера» и «Эдмонтона»

Задоров толкнул Макдэвида в спину и сбил с ног после завершения 3-го матча серии «Ванкувера» и «Эдмонтона»

«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» в плей-офф НХЛ (4:3, 2-1 в серии).  После финальной сирены за воротами «Кэнакс» повздорили защитник хозяев Карсон Соуси и капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид.

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