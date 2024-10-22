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WSJ: лидер ХАМАС Яхья Синвар готовился к своей смерти

WSJ: лидер ХАМАС Яхья Синвар готовился к своей смерти

Глава ХАМАС Яхья Синвар, окружённый израильскими войсками в секторе Газа, готовился к своей гибели, по этой причине он дал указание своей группировке не соглашаться на переговоры о прекращении огня без него.

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