Россия ограничивает экспорт топлива: поставки разрешат только НПЗ Наталья МарковаМинистерство энергетики России рассматривает возможность ограничить экспорт бензина и дизельного топлива и разрешить его только для нефтеперерабатывающих заводов.
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