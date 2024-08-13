Маск после беседы с Трампом сообщил о желании взять интервью у Харрис

Американский предприниматель Илон Маск предложил взять интервью у вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис после того, как он побеседовал с ее конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии