Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил школьников и учителей с окончанием учебного года и пожелал успешной сдачи экзаменов выпускникам 9-х и 11-х классов, а также – осознанного выбора жизненного пути.
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