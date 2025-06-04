БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    В России хуже! Потому, что они уже среди нас! И их много! И они вооружены. Достаточно одного только слова, сказанного...Вас же предупрежд...
  • Ирина Галивец
    По ходу, промолчим и сейчасПазл сложился: Ал...
  • Наталья Конева
    Они не оборзели, они выполняют свою "работу"!! А мы сопли жуем!!Операция «Молния ...

Не с Курляндского котла начиналось: из истории прибалтийского национализма в СССР

Не с Курляндского котла начиналось: из истории прибалтийского национализма в СССР

10 октября 1944 года, освобождая Прибалтику, советские войска вышли к Балтийскому морю, отрезав сухопутное сообщение между исторической областью Курляндия (северо-запад современной Латвии с крупнейшими портами Вентспилс и Лиепая) и Германией, в результате чего образовался просуществовавший до конца войны так называемый «Курляндский котел», включавший в себя большую часть западной Латвии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх