Не с Курляндского котла начиналось: из истории прибалтийского национализма в СССР

10 октября 1944 года, освобождая Прибалтику, советские войска вышли к Балтийскому морю, отрезав сухопутное сообщение между исторической областью Курляндия (северо-запад современной Латвии с крупнейшими портами Вентспилс и Лиепая) и Германией, в результате чего образовался просуществовавший до конца войны так называемый «Курляндский котел», включавший в себя большую часть западной Латвии.