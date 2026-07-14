Разработанный S7 самолет «Танго» с российским двигателем совершил первый полет

Перед вылетом воздушное судно прошло полный цикл наземных испытаний, подтвердивших готовность всех систем к полету Легкомоторный самолет «Танго», оснащенный экспериментальным отечественным поршневым двигателем АПД-520 «Лидер», впервые поднялся в воздух.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии