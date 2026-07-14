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Разработанный S7 самолет «Танго» с российским двигателем совершил первый полет

Разработанный S7 самолет «Танго» с российским двигателем совершил первый полет

Перед вылетом воздушное судно прошло полный цикл наземных испытаний, подтвердивших готовность всех систем к полету Легкомоторный самолет «Танго», оснащенный экспериментальным отечественным поршневым двигателем АПД-520 «Лидер», впервые поднялся в воздух.

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