Ключевые заявления Кита Келлога: Мирное соглашение и давление на Зеленского

Спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что ни одна из сторон конфликта — ни Россия, ни Украина — не получит полного удовлетворения своих требований в рамках будущего мирного соглашения.
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