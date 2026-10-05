«Единая Россия» свяжет работу над бюджетом с приоритетами развития страны

Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко Фото: пресс-служба «Единой России» Осенью 2026 года Государственная Дума приступит к рассмотрению федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.