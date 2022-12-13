С ночи 57 единиц снегоуборочной техники очищают дороги Уссурийска

В Уссурийске с вечера, 12 декабря, выпало 10 см снега. Во избежание сложной обстановки на трассе, в пик непогоды дорожные службы бросили силы на ликвидацию снежных заносов.
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