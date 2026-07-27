Молдова ищет инвестиции: переговоры со Швецией и Казахстаном

Министерство экономического развития и цифровизации Молдовы выступило с инициативой о начале переговоров со Швецией и Казахстаном, направленных на подписание соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций.
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