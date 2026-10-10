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Дизельная сделка с США стала предостережением Киеву от ударов по российским НПЗ

Дизельная сделка с США стала предостережением Киеву от ударов по российским НПЗ

www.globallookpress.com/IMAGO/Ulrich Roth Тема, которую сейчас обсуждают все ключевые мировые издания, – российский дизель возвращается на глобальный рынок.

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