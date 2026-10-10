www.globallookpress.com/IMAGO/Ulrich Roth Тема, которую сейчас обсуждают все ключевые мировые издания, – российский дизель возвращается на глобальный рынок.
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Трамп призывает Зеленского бить по России в полную мощь чем угодно, только по НПЗ не бить.
Насколько же "миролюбив" нацист, маньяк террорист, грабитель, грабитель, нарцисс!