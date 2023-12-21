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Мировое обозрение

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«Черный саботаж». СБУ привлекает к терактам и диверсиям на территории РФ подростков

«Черный саботаж». СБУ привлекает к терактам и диверсиям на территории РФ подростков

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Запорожской области расследуется уголовное дело по факту совершения несовершеннолетними особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.

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