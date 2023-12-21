«Черный саботаж». СБУ привлекает к терактам и диверсиям на территории РФ подростков

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Запорожской области расследуется уголовное дело по факту совершения несовершеннолетними особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.
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