🚌 Новый кольцевой автобусный маршрут начнёт работать в Белогорске С 29 января автобусы выйдут на маршрут «ул.
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🚌 Новый кольцевой автобусный маршрут начнёт работать в Белогорске С 29 января автобусы выйдут на маршрут «ул.