В Курганской области группу индийцев приговорили к году колонии

Петуховский районный суд в Курганской области принял решение отправить в колонию трех граждан Индии. Индийцы были признаны виновными по статье, которая квалифицирует незаконное пересечение государственной границы РФ как уголовное преступление, пишет ФедералПресс.
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