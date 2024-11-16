Age of Empires 2: Definitive Edition получила сюжетное дополнение “Хроники: Битва за Грецию”Для культовой стратегии, точнее, ее обновленной версии Age of Empires 2: Definitive Edition, вышло контентное дополнение “Хроники: Битва за Грецию”.
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