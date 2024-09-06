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Герой России Ярый: группа снайперов уничтожила более 2 тыс. целей с начала СВО

Герой России Ярый: группа снайперов уничтожила более 2 тыс. целей с начала СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции потеряли более двух тысяч бойцов в результате работы группы тяжелых снайперов 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

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