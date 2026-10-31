Немецкие военнослужащие конвоируют жителей Крагуеваца и окрестностей. Октябрь 1941 года 21 октября 1941 года в сербском Крагуеваце появилось немецкое объявление: за гибель десяти военнослужащих и ранение двадцати шести расстреляны 2 300 человек.