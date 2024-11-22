Сыгран шестой тур чемпионата мира по шахматам среди ветеранов 65+

Во главе турнирной таблицы на чемпионате мира по шахматам среди ветеранов (старше 65 лет) в Порту-Санту (Португалия) идут сразу шесть шахматистов после шестого тура 22 ноября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.