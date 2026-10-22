Житель Энергодара рассказал, что украинские военные целенаправленно наносят удары по жилым многоэтажным домам.
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